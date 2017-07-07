Siemens обещает разобраться в ситуации с поставкой турбин в Крым

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Мюнхен, 7 июля. Немецкий концерн Siemens AG организовал специальную группу для проверки сообщений о том, что турбины его производства были поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники ранее заявило, что Россия поставила в Крым произведенные концерном Siemens AG турбины для электростанции, несмотря на запрет ЕС о передаче энергетических технологий. По словам пресс-секретаря компании Михаэля Фридриха, Siemens AG серьезно относится к этим сообщениям, в связи с чем даже сформировала спецгруппу по выяснению фактов.

Здесь же отмечается, что при подтверждении этой информации, ситуация будет рассматриваться как нарушение контракта. В данном случае компания не будет оказывать услуги по сопровождению оборудования – ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание.