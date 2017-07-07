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​​​​​​​Андрей Ургант пополнил черный список украинского «Миротворца»
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    ​​​​​​​Андрей Ургант пополнил черный список украинского «Миротворца»

    11:57  7 Июля 2017
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    ​​​​​​​Андрей Ургант пополнил черный список украинского «Миротворца»

    Киев, 7 июля. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных актера Андрея Урганта, отца популярного телеведущего Ивана Урганта.

    В черный список он попал за «сознательное нарушение границы Украины» и гастроли в Крыму. Эта же участь постигла актеров Марию Аронову и Михаила Полицеймако.

    ​​​​​​​Андрей Ургант пополнил черный список украинского «Миротворца»

    Напомним, все, кто отмечен на сайте в особом разделе «Чистилище», автоматически причисляются к врагам государства. В этом списке уже состоят многие российские деятели культуры.

    В базу данных «Миротворца» попали режиссер Карен Шахназаров, певица Ирина Аллегрова, ее коллеги по цеху Стас Пьеха, Валерий Леонтьев, Юрий Лоза, Диана Гурцкая. В черном списке украинского сайта нашлось место даже известному на весь мир путешественнику Федору Конюхову.

    19 Фото.
    19 Фотографий
    Global Look Press
    Автор: Кира Мирова
    #конюхов #лоза #гурцкая #аронова #полицеймако #пьеха #шахназаров #леонтьев #аллегрова #ургант
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