​​​​​​​Андрей Ургант пополнил черный список украинского «Миротворца»

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Киев, 7 июля. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных актера Андрея Урганта, отца популярного телеведущего Ивана Урганта.

В черный список он попал за «сознательное нарушение границы Украины» и гастроли в Крыму. Эта же участь постигла актеров Марию Аронову и Михаила Полицеймако.

Напомним, все, кто отмечен на сайте в особом разделе «Чистилище», автоматически причисляются к врагам государства. В этом списке уже состоят многие российские деятели культуры.

В базу данных «Миротворца» попали режиссер Карен Шахназаров, певица Ирина Аллегрова, ее коллеги по цеху Стас Пьеха, Валерий Леонтьев, Юрий Лоза, Диана Гурцкая. В черном списке украинского сайта нашлось место даже известному на весь мир путешественнику Федору Конюхову.