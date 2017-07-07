Рособрнадзор ввел санкции в отношении четырех вузов

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Москва, 7 июля. Рособрнадзор после проверки запретил прием абитуриентов в два вуза, а также приостановил лицензии у двух других. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Набережночелнинскому институту Казанского федерального университета и Воронежскому институту Московского гуманитарно-экономического университета из-за неисполнения в срок предписаний ведомства запретили набрать абитуриентов.

Кроме того, было прекращено действие лицензий Липецкого института управления и Московского банковского института.

Накануне URA.Ru сообщало, что около 10% российских выпускников вузов могут остаться без работы из-за «избыточной квалификации»: на рынке труда наблюдается нехватка специалистов со средним специальным образованием.