Движение по Гоголевскому бульвару в Москве закроют на два дня

В Избранное

Москва, 7 июля. В выходные в Москве будет ограничено движение. Так, Гоголевский бульвар будет перекрыт с 22.00 субботы до 08.00 воскресенья.

Как стало известно, по четной стороне бульвара от площади Пречистенские Ворота до Знаменки движение транспорта будет запрещено.

Причиной ввода таких ограничений является ремонт асфальта на отрезке Бульварного кольца. Дорожное покрытие укладывается единым ковром без спаек, чтобы оно служило дольше, сообщает интернет-издание «Дни.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что более 140 километров новых линий построят в московском метрополитене к 2021 году.