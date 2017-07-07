Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Путин: РФ будет призывать партнеров по G20 сплотиться в борьбе с терроризмом
Россия
Госдума рассмотрит законопроект об обязательном лечении ВИЧ-инфицированных детей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума рассмотрит законопроект об обязательном лечении ВИЧ-инфицированных детей

    11:23  7 Июля 2017
    69

    Госдума рассмотрит законопроект об обязательном лечении ВИЧ-инфицированных детей

    Москва, 7 июля. Родителей ВИЧ-инфицированных детей хотят обязать отправлять их на лечение. Об этом сообщила одна из авторов законопроекта, который готовится в Госдуме, зампред комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина.

    По ее словам, документ будет внесен на рассмотрение в осеннюю сессию. Поводом для инициативы послужили случаи гибели детей с ВИЧ, в частности в Тюмени, где мать отказалась лечить двухгодовалую дочь, так как не признавала диагноз ВИЧ и его связь со СПИДом. Она сама не принимала APB-терапию и отказывала в ней ребенку.

    «Не желая взглянуть правде в глаза, мать лишает собственного ребенка шанса на жизнь. Ребенка, которого можно спасти, если признать, что причина его страданий — вирус иммунодефицита. Вопреки суевериям ВИЧ-диссидентов, это реально существующая смертельная угроза», — заявила Пушкина.

    Законопроектом предлагает оказывать медицинскую помощь больным детям, даже если его родители выступают против этого. Пушкина подчеркнула, что детей можно успешно реабилитировать, однако ВИЧ-диссиденты убеждают родителей, что вирус не опасен. Она подчеркивает, что пропаганда, отрицающая угрозу ВИЧ-инфекции, должна быть пресечена законом, сообщает «Парламентская  газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #дети #госдума #вич #пушкина
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Саммит G20: Путин и Трамп принимают участие во встрече по борьбе с терроризмом

        11:42 7 Июля 2017 71
        Читать
        11:16
        Сегодня

        Siemens обещает разобраться в ситуации с поставкой турбин в Крым
        10:14
        Сегодня

        «Норникель» сообщает о трех жертвах взрыва на шахте в Норильске
        10:13
        Сегодня

        Новым вице-премьером Крыма стал бывший мэр Судака
        9:54
        Сегодня

        СК РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрела ВСУ мирных жителей Донбасса
        9:48
        Сегодня

        ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Легион»

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017 1644

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1353

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2523

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2082

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9235
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        10:51   7 Июля 2017
        141
        Взрыв на шахте в Норильске: обнаружены тела троих горняков

        Взрыв на шахте в Норильске: обнаружены тела троих горняков

        10:32   7 Июля 2017
        110
        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04   7 Июля 2017
        1656
        Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность

        Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность

        6:17   7 Июля 2017
        1689