Госдума рассмотрит законопроект об обязательном лечении ВИЧ-инфицированных детей

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Москва, 7 июля. Родителей ВИЧ-инфицированных детей хотят обязать отправлять их на лечение. Об этом сообщила одна из авторов законопроекта, который готовится в Госдуме, зампред комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина.

По ее словам, документ будет внесен на рассмотрение в осеннюю сессию. Поводом для инициативы послужили случаи гибели детей с ВИЧ, в частности в Тюмени, где мать отказалась лечить двухгодовалую дочь, так как не признавала диагноз ВИЧ и его связь со СПИДом. Она сама не принимала APB-терапию и отказывала в ней ребенку.

«Не желая взглянуть правде в глаза, мать лишает собственного ребенка шанса на жизнь. Ребенка, которого можно спасти, если признать, что причина его страданий — вирус иммунодефицита. Вопреки суевериям ВИЧ-диссидентов, это реально существующая смертельная угроза», — заявила Пушкина.

Законопроектом предлагает оказывать медицинскую помощь больным детям, даже если его родители выступают против этого. Пушкина подчеркнула, что детей можно успешно реабилитировать, однако ВИЧ-диссиденты убеждают родителей, что вирус не опасен. Она подчеркивает, что пропаганда, отрицающая угрозу ВИЧ-инфекции, должна быть пресечена законом, сообщает «Парламентская газета».