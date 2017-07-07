Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным
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Вашингтон, 7 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встреч с мировыми лидерами на саммите G20 В Гамбурге. Особо он выделил предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Президент США на своей странице в Twitter прокомментировал предстоящий саммит «Большой двадцатки», который состоится 7–8 июля в немецком Гамбурге.
«Я с нетерпением жду всех сегодняшних встреч с мировыми лидерами, включая мою встречу с Владимиром Путиным. Много тем для дискуссии», — написал Трамп в социальной сети.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о наиболее вероятных темах предстоящей встречи Путина и Трампа в Гамбурге.