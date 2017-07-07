ИГ потеряло 23 боевика при столкновениях с курдами в Ракке
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Ракка, 7 июля. Курдское ополчение продолжает наступление на позиции «Исламского государства»* в Старом городе Ракки.
По данным пресс-службы альянса «Сирийские демократические силы» курды из «Отрядов народной самообороны» уничтожили во время последних столкновений 23 боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Наиболее ожесточенные перестрелки происходят в районе Дирия и исторической части Ракки. Отмечается, что курды начали наступление на позиции боевиков «Халифата» в населенном пункте Абд аль-Малик.
* Организация запрещена на территории РФ.