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ИГ потеряло 23 боевика при столкновениях с курдами в Ракке
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    ИГ потеряло 23 боевика при столкновениях с курдами в Ракке

    10:55  7 Июля 2017
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    ИГ потеряло 23 боевика при столкновениях с курдами в Ракке

    Ракка, 7 июля. Курдское ополчение продолжает наступление на позиции «Исламского государства»* в Старом городе Ракки.

    По данным пресс-службы альянса «Сирийские демократические силы» курды из «Отрядов народной самообороны» уничтожили во время последних столкновений 23 боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Наиболее ожесточенные перестрелки происходят в районе Дирия и исторической части Ракки. Отмечается, что курды начали наступление на позиции боевиков «Халифата» в населенном пункте Абд аль-Малик.

    ИГ потеряло 23 боевика при столкновениях с курдами в Ракке

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
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