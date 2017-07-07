Сочинский Росприроднадзор изъял у фотографа африканского льва и степного орла

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Сочи, 7 июня. Африканский лев и степной орел изъяты у фотографа, который предлагал сделать с ними снимки в селе Монастырь. Сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора установили, что у владельца животных нет на них необходимых документов.

Ветеринары со своей стороны дали заключение, что нелегалы вполне здоровы и содержатся в соответствующих условиях.

Поводом для проверки послужило сообщение в социальной сети, в котором отдыхающий, приехавший в Сочи в отпуск, пожаловался на то, что звери находятся под палящим солнцем, и призвал помочь им.

«Животные замучены жарой! Кто эти люди и как у них оказались детеныши, не знаю, но с этим надо что-то делать, просьба помочь спасти животных!» — написал неравнодушный турист.

Он уточнил, что среди животных находится и детеныш панды. Однако на деле им оказался щенок собаки породы чау-чау, перекрашенный под бамбукового медведя.