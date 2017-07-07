СВР не стала комментировать данные CNN о «150 российских разведчиках» в США

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Москва, 7 июля. Служба внешней разведки (СВР) России отказалась комментировать сообщение американского телеканала CNN о том, что в США якобы действуют около 150 российских разведчиков. Такое заявление делал официальный представитель СВР Сергей Иванов.

Телеканал CNN накануне со ссылкой на собственные источники сообщил, что в США якобы действуют около 150 российских разведчиков. Также канал настаивает на том, что Россия нарастила свои разведсилы в США после высылки российских дипломатов в декабре 2016 года.

Российские журналисты обратились за разъяснениями непосредственно в СВР.