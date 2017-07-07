«Хезболла» заявила о готовности принять капитуляцию любой группировки боевиков

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Бейрут, 7 июля. Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла сообщил о готовности мирно урегулировать любой конфликт в Сирии.

По сообщению генерального секретаря «Хезболлы» любая группировка боевиков на территории Сирийской арабской республики может добровольно сложить оружие и эвакуироваться в провинцию Идлиб. В случае если террористы продолжат сопротивление проправительственным силам — они подлежат уничтожению.

Насралла особо отметил, что после окончательной победы над исламистами в Сирии «Хезболла» передаст все подконтрольные движению территории правительству Дамаска и ВС САР.