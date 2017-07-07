Судьба восьми человек остается неизвестной после обвала дома под Неаполем

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Неаполь, 7 июля. Восемь человек числятся пропавшими без вести после обвала жилого дома в пригороде итальянского Неаполя, сообщили источники в пожарной службе региона.

Обвал произошел рано утром, когда жители дома еще спали. По предварительным данным, под завалами могут находиться две семьи. Выбраться из-под руин удалось только одной женщине с двумя детьми. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

В настоящий момент проводится разбор завалов вручную. Отмечается, что дом находится около железной дороги, которая сейчас перекрыта. Как сообщают очевидцы, незадолго до обрушения около дома прошел товарный поезд. Причины ЧП в данный момент выясняются.

Ранее стало известно, что взрыв произошел на шахте в Норильске. После этого четверо горняков не выходят на связь.