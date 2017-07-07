Мэр Нью-Йорка отправился в Гамбург на акцию против Трампа

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Москва, 7 июля. Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио примет участие в акции протеста антиглобалистов, посвященной демократии и правам человека, 8 июля в Гамбурге. По словам организаторов данного мероприятия, политик также выступит с речью на акции под названием «Гамбург демонстрирует свое отношение».

Как сообщили организаторы, де Блазио был приглашен в Гамбург, чтобы на саммите «Большой двадцатки» «услышать голос не одного Трампа». Известно, что де Блазио уже участвовал в протестах против политики глав Белого дома.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о наиболее вероятных темах предстоящей встречи главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.