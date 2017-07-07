Ученые объяснили, почему колонизаторы Марса погибнут по пути к Красной планете

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Москва, 7 июля. Ученые из США считают, что колонизаторы погибнут, не достигнув Марса. По мнению специалистов, даже при успешном строительстве космического корабля причиной смерти людей станет мощное космическое излучение, от которого не спасут даже толстые стены корабля.

Ученые подчеркивают, что вопрос защиты человека от излучения при межпланетных перелетах все еще не изучен. Живые организмы выживают на Земле, благодаря магнитному полю и атмосфере, однако в космосе нет такой защиты от радиации, сообщает «Политэксперт».

По подсчетам специалистов, полет на Марс продлится от 70 суток до 10 месяцев, и, даже если колонизаторам удастся достигнуть Красной планеты, они погибнут и там, поскольку магнитное поле Марса слабее земного в 800 раз.