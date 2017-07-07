Сирия новости 7 июля 12.30: идут бои с ИГ вдоль трассы Пальмира – Сухна, курды рвутся в Ракку

В Избранное

Сирия, 7 июля. Сирийская армия сражается с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) вдоль трассы Пальмира – Сухна. ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): сражается с боевиками на фронте аль-Захра в пригороде Алеппо.

«Исламское государство»*: нанесли потери в живой силе и технике САА в восточном пригороде Хомса.

«Демократические силы Сирии» (SDF): продолжают продвижение на запад Ракки.

Провинция Латакия

Сирийские власти обнаружили и арестовали банду, члены которой отправляли деньги боевикам. Об этом сообщил представитель сирийских властей на своей странице в Facebook (Al Hadidi Al - Aseel Ahmadmahmad Khalaf). Отметим, что у террористов сокращаются источники внешнего финансирования, и операция сирийских властей может нанести ощутимый удар по бюджету боевиков.

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня в зонах деэскалации в САР за прошедшие сутки. Два из них — в Латакии.

Провинция Алеппо

Продолжаются столкновения между САА и боевиками на фронте аль-Захра в пригороде Алеппо. Об этом сообщает Твиттер (@AhrarAl_Sham).

Ранее сообщалось, что исламисты вооруженной оппозиции атаковали опорные пункты САА в одном из северо-западных пригородов административного центра провинции и убили десять солдат правительственных войск, но официально данная информация пока не была подтверждена.

Ранее также сообщалось, что в среду девять боевиков ССА** перешли на сторону SDF, двое из них являются подростками. Отмечалось, что боевики ССА** пресекли попытку курдских бойцов проникнуть на свою территорию у населенного пункта Дадат на севере провинции.

Провинция Хомс

САА обстреляла из минометов боевиков в северном пригороде Хомса Хуле. Кроме того, идут бои между сирийской армией и ИГ** вдоль трассы Пальмира – Сухна. Отмечается, что ВВС Сирии проводят бомбардировки позиций террористов. Об этом сообщает портал Syriahr.com.

Террористы ИГИЛ** убили восемь солдат сирийской армии и вывели из строя три танка к востоку от Арака в восточном пригороде Хомса. Об этом сообщает Твиттер (@FKing59).

Ранее сообщалось, что террорист-смертник на «джихад-мобиле» атаковал позиции правительственных сил на участке магистрали Пальмира – Сухна. Также отмечалось, что офицеры сирийской армии, с которыми была утеряна некоторое время назад связь, были найдены. Их автомобиль направлялся из базы Ат-Танф к авиабазе «Т4». Бойцы сирийской армии в настоящее время находятся в безопасности.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевая авиация Сирии нанесла удары по террористам ИГ* возле авиабазы и кладбища в окрестностях Дейр эз-Зора. Также сообщается об авиаударах по кварталам Шейх Ясин, Хувейка и Кенамат. Такую информацию передает портал Syriahr.com.

Сирийские ВВС также проводили бомбардировки укрепрайонов исламистов недалеко от деревни Дарнаж. Информации о результатах боевого вылета не поступало.

Ранее сообщалось, что как минимум 36 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* были уничтожены в результате воздушной атаки, проведенной международной коалицией. Самолеты нанесли авиаудары по опорным пунктам террористов «Исламского государства»** в городе Аль-Маядин, расположенном к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Отмечается, что один из снарядов попал в штаб-квартиру ИГ*. Напомним, что под авиаударами коалиции зачастую гибнут мирные жители.

Провинция Даръа

Боевики обстреляли аэропорт Бали в пригороде Даръа из ракетных установок. В ответ артиллерия сирийской армии обстреляла террористов в деревне Айб. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ALmahameed2).

Ранее сообщалось, что террористы группировки «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА)** продолжают атаковать позиции террористов ИГ* в юго-западной части провинции Даръа. Отметим, что на границе с Ливаном и Иорданией дислоцируются отряды формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольного «Исламскому государству»*. После нескольких неудачных атак на опорные пункты «Тахрир Аш-Шам» боевики ИГ* вернулись на исходные позиции. В свою очередь радикалы ССА** накануне объявили о начале крупномасштабного наступления на укрепрайоны ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Один ребенок погиб в результате взрыва мины в деревне аль-Тамания. Об этом сообщает источник в Твиттер (@MasarPressNet).

В последние дни в Идлибе часто гремят взрывы. Ранее сообщалось, что боевик вооруженной оппозиции обезвредили самодельное взрывное устройство, заложенное в одном из домов, недалеко от трассы Аль-Талатин в городе Идлиб. Ранее взрыв произошел в районе шоссе Хзарин — Кафранбель в южном пригороде административного центра провинции.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают продвижение на запад города Ракка. Как сообщает издание En.hawarnews.com , каждый день десятки жителей города присоединяются к рядам SDF после прохождения военной подготовки.

Ранее сообщалось, что курдские ополченцы продолжает наступление на позиции «Исламского государства»* в Старом городе Ракки. Отмечалось, что курды из «Отрядов народной самообороны» уничтожили во время последних столкновений 23 боевика террористической группировки «Исламское государство»*. Наиболее ожесточенные перестрелки происходили в районе Дирия и исторической части Ракки. Также сообщалось, что курды начали наступление на позиции квази-Халифата в населенном пункте Абд аль-Малик.

Провинция Хама

Продолжаются бои между САА и террористами ИГИЛ* в восточной части провинции Хама, бойцы сирийской армии захватили высоту 23 и несколько позиций террористов. Об этом сообщает издание Syrianow.sy.

Ранее сообщалось, что отряд «Соколы пустыни» вместе с союзными силами продолжил развивать наступление к востоку от города Саламия. В ходе столкновений была уничтожена группа боевиков недалеко от населенного пункта Жина Аль-Албави. Проправительственным формированиям удалось занять холм Таль Хувайата и населенный пункт Аль-Максара. Поддержку с воздуха союзникам сирийской армии оказывали ВКС России и ВВС Сирии, наносившие авиаудары в районе Акербата.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики нарушают перемирие, действующее на территории провинции. Исламисты обстреляли из ракет позиции САА севернее Тель Асфара и Тель Сальмана. Командование САА еще не решило, отвечать террористам огнем или пока воздержаться. Об этом сообщает портал Almasdarnews.com.

Напомним, что командование армии Сирии сообщило о продлении перемирия в южных провинциях Сирии Даръа, Кунейтра и Сувейда до 8 июля включительно. Как сообщило командование САА, в случае провокации правительственные силы будут наносить ответные удары по позициям боевиков.

Ранее командовании сирийской армии объявило о прекращении огня в южных провинциях до 6 июля, но на следующий день вооруженная оппозиция обстреляла гражданский транспорт на трассе в районе города Сувейда,

Ирак

Террористы ИГ* отстреливают мирных жителей, бегущих из Мосула. Об этом сообщает источник в Твиттер (@AlSuraEnglish).

Ранее сообщалось, что в провинции Салах Эд-Дин боевики «Исламского государства»* вновь напали на укрепленные пункты проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби», находящиеся вблизи города Ширкат. Бойцы Сил народной мобилизации отразили атаку ИГ*, а также уничтожили 43 террориста. Кроме того, радикалы ИГИЛ* обстреляли полицейский патруль на севере Багдада.

Кроме того, продолжаются бои за Западный Мосул. Вооруженным силам Ирака удалось отбить у ИГИЛ* военную базу в районе Старый город.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)