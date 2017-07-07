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Два дома на окраинах Донецка получили повреждения при обстреле ВСУ
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    Два дома на окраинах Донецка получили повреждения при обстреле ВСУ

    10:42  7 Июля 2017
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    Два дома на окраинах Донецка получили повреждения при обстреле ВСУ

    Донецк, 7 июля. По меньшей мере два домостроения в Донецке получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперативное командование ДНР. 

    ВСУ в минувшие сутки вели обстрелы окраин Донецка. В результате повреждения получили два дома в поселке Трудовские. Один из них располагается на улице Лукьяненко, второй — на улице Мамина-Сибиряка. 

    Информация о пострадавших уточняется. 

    Ранее СК РФ сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении ВСУ по факту артобстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры Донбасса 23 и 28 июня. 

    Автор: Владимир Багров
    #днр #всу #обстрел #донецк
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