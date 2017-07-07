Два дома на окраинах Донецка получили повреждения при обстреле ВСУ

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Донецк, 7 июля. По меньшей мере два домостроения в Донецке получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперативное командование ДНР.

ВСУ в минувшие сутки вели обстрелы окраин Донецка. В результате повреждения получили два дома в поселке Трудовские. Один из них располагается на улице Лукьяненко, второй — на улице Мамина-Сибиряка.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении ВСУ по факту артобстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры Донбасса 23 и 28 июня.