Стали известны имена погибших в ДТП в Башкирии

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Уфа, 7 июля. Стали известны имена пятерых погибших в ДТП в Башкирии, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В ДТП погибла семья из Магнитогорска — Михаил Т. 1976 года рождения, Наталья Т. 1981 года рождения, Ксения Т. 2012 года рождения и Михаил Т. 2002 года рождения. Выжила только шестилетняя Маргарита Т. В настоящий момент она находится в больнице.

Водитель «Газели» Мирали О. 1989 года рождения тоже погиб, а его пассажир Абдутжабор Д. 1976 года рождения был госпитализирован.

Накануне страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Краснодарском крае. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека.