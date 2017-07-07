ВКС РФ провели ночные полеты в небе над Хабаровском

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Хабаровск, 7 июля. Летчики ВКС РФ в Восточном военном округе провели учения с отработкой тактики ночных боев с авиацией условного противника.

Во время учения экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С отработали наиболее сложные элементы курса боевой подготовки в воздухе. Летчики провели ночное пилотирование с применением оборонительных и наступательных маневров на различных скоростях и высотах с условным использованием вооружения боевых машин.

Пилоты поочередно проводили тренировки по обнаружению и уничтожению истребительной авиации условного противника. В пресс-службе ВВО отмечают, что полеты происходили над морем, в стратосфере и над местностью без четких ориентиров.