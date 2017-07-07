Взрыв на шахте в Норильске: обнаружены тела троих горняков

В Избранное

Норильск, 7 июля. В шахте рудника «Заполярный» в Норильске, где в пятницу произошла авария, обнаружены тела трех погибших горняков. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Согласно приведенным данным, судьба одного человека пока остается неизвестной.

На поверхность эвакуирован 151 человек.

Напомним, ранее стало известно, что при проведении строительных работ взорвались пары газа метана. На месте ЧП работают бригады горноспасателей.