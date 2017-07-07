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Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Латакия и Хама
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Латакия и Хама

    10:23  7 Июля 2017  /обновлено: 10:24  07 Июля 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Латакия и Хама

    Москва, 7 июля. Российские наблюдатели зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирийской республике за прошедшие сутки. В информационном бюллетене министерства обороны РФ сообщается, что турецкая сторона заявила о шести случаях стрельбы.

    Так, российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали нарушения в провинциях Хама – 1, Дамаск – 4, Латакия – 2. Турецкие наблюдатели зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Даръа — два и Дамаск — четыре.

    В контролируемых боевиками ИГ* и «Джебхат ан-Нусра»*, установлены основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия.

    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Латакия и Хама

    «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра», признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

     

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия
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