Около 40 тыс. жителей Донбасса остались без света из-за повреждения ЛЭП у Счастья

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Киев, 7 июля. Порядка 40 тыс. абонентов остались без электроэнергии в Луганской области из-за повреждения линии электропередач в районе города Счастье. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Повреждение магистральной линии электропередач 220 кВ произошло в ночь с 6 на 7 июля, около 00.40.

«В результате частично без электроснабжения остались города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное», — уточняется в сообщении Госслужбы.

Уточняется, что в общей сложности в этих населенных пунктах проживает примерно 40 тыс. человек.

В настоящий момент устанавливается причина повреждения ЛЭП, восстановлением подачи электроэнергии занимаются бригады облэнерго.