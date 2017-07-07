Около 40 тыс. жителей Донбасса остались без света из-за повреждения ЛЭП у Счастья
Киев, 7 июля. Порядка 40 тыс. абонентов остались без электроэнергии в Луганской области из-за повреждения линии электропередач в районе города Счастье. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Повреждение магистральной линии электропередач 220 кВ произошло в ночь с 6 на 7 июля, около 00.40.
«В результате частично без электроснабжения остались города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное», — уточняется в сообщении Госслужбы.
Уточняется, что в общей сложности в этих населенных пунктах проживает примерно 40 тыс. человек.
В настоящий момент устанавливается причина повреждения ЛЭП, восстановлением подачи электроэнергии занимаются бригады облэнерго.