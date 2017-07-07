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Ракетный противолодочный комплекс РПК-8: идеальная защита российского флота
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    Ракетный противолодочный комплекс РПК-8: идеальная защита российского флота

    15:15  7 Июля 2017
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    Не стоит даже поднимать вопрос о том, как важно в наше время защитить военные корабли на воде — от подводных лодок, торпед и прочего оружия диверсантов. Этой благородной цели служит ракетный противолодочный комплекс РПК-8. Он не только защищает, но и нападает — поражая идущих на корабль врагов и покрывая большие площади акватории. Подробнее о комплексе — в материале Федерального агентства новостей.

    Разработчики хотели создать оружие, которое позволит обнаружить противника на расстоянии в сотни километров и нанести упреждающий удар. Такой прием эффективен против подводных лодок, когда не приходится тратить драгоценные минуты, выясняя их местоположение. 

    Разработка системы РПК-8 началась в конце восьмидесятых годов, когда создание комплекса поручили тульскому производственному предприятию  «Сплав». Изначально этот комплекс должен был заменить морально устаревшие бомбометы РБУ-6000 и РБУ-1000, которые приняли на вооружение еще в начале шестидесятых годов. За основу предлагалось взять готовые пусковые установки «Смерч-2». Новый боеприпас имел те же габариты, что и реактивные глубинные бомбы системы РБУ-6000. Запуск противолодочных ракет можно было наладить быстро и без существенных доработок.

    Пусковая установка состоит из опоры-тумбы, отвечающей за наведение в горизонтальной плоскости, и блока из 12 направляющих стволов. Они располагаются по окружности и могут менять угол возвышения и дальность стрельбы. Эти стволы имеют калибр 213 мм. Они способны выполнять одиночные и залповые выстрелы противолодочными ракетами 90Р, а также реактивными глубинными бомбами РГБ-60.

    Ракетный противолодочный комплекс РПК-8: идеальная защита российского флота

    Важно, что ракеты подаются в пусковую установку самостоятельно, присутствия человека не требуется. Данные о цели можно ввести в ракету дистанционно. Когда ракеты в пусковых направляющих кончаются, происходит автоматическая перезарядка. 

    Ракета 90Р действует следующим образом: после выстрела она доставляет противолодочный заряд к месту возможного расположения подводной лодки. Заряд зависает на глубине и начинает искать цель после включения его гидроакустической станции. Когда цель определена, заряд входит в зону поражения, мина отделяется от удерживающего поплавка и наводится на объект. А дальше — дело техники.

    Еще одним средством поражения служит реактивный снаряд МГ094Э. Он перемещает в подводном положении гидроакустическую аппаратуру. Она создает ощутимые помехи головкам наведения торпед. Дальность полета снаряда равна 4300 метров — хватает, чтобы увести торпеду, летящую на корабль, в сторону.

    Если РПК-8 выдает залп из нескольких ракет, то вероятность поражения подводных лодок всех типов достигает 80%. Лодки не спасет даже то, что они будут находиться на глубине до 1000 метров. А ведь далеко не все могут погружаться на такое вертикальное расстояние... Добавим, что РПК-8 может работать в любых климатических условиях, выдерживать температуры от -30 до +50°С. 

    Комплекс РПК-8 был принят на вооружение приказом министра обороны в 1991 году. С того времени ВМФ РФ получил отличное средство борьбы с подводными лодками. Которое, к слову, оказалось в десяток раз эффективнее своего прототипа «Смерч-2».

    Автор: Максим Вручный
    #вмф рф #рпк-8 #подводные лодки
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