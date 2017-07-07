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Тигры сделали семейное селфи в парке Приморья
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    Тигры сделали семейное селфи в парке Приморья

    10:36  7 Июля 2017
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    Тигры сделали семейное селфи в парке Приморья

    Владивосток, 7 июля. Семейство амурских тигров из парка «Земли леопарда» в Приморье устроило целую фотосессию перед фотоловушкой, сообщили в пресс-службе национального парка.

    Зачинщиками фотосессии оказались два тигренка, которых сопровождала тигрица-мать. Детеныши несколько раз ударили лапами по фотоловушке. После этого юные тигры стали резвиться перед камерой.

    Позже сотрудники парка обнаружили камеру раскрытой, внутри однако осталась карта памяти. Специалисты предположили, что аппарат открыл человек, но при просмотре фотографий выяснилось, что это дело лап тигрят. Трогательные снимки моментально стали популярны в Сети.

    Тигры сделали семейное селфи в парке Приморья

    В Москве 19 июня впервые за десять лет родился слоненок, который при появлении на свет весил 90 кг. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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