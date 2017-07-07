Тигры сделали семейное селфи в парке Приморья

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Владивосток, 7 июля. Семейство амурских тигров из парка «Земли леопарда» в Приморье устроило целую фотосессию перед фотоловушкой, сообщили в пресс-службе национального парка.

Зачинщиками фотосессии оказались два тигренка, которых сопровождала тигрица-мать. Детеныши несколько раз ударили лапами по фотоловушке. После этого юные тигры стали резвиться перед камерой.

Тигриное семейство устроило трогательную фотосессию на «Земле леопарда» https://t.co/cHOnejsbPU pic.twitter.com/pmw1DNyFCU — Земля леопарда (@Leopard_land) July 6, 2017

Позже сотрудники парка обнаружили камеру раскрытой, внутри однако осталась карта памяти. Специалисты предположили, что аппарат открыл человек, но при просмотре фотографий выяснилось, что это дело лап тигрят. Трогательные снимки моментально стали популярны в Сети.

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