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Шнур дал обещание выступить в Омске после скандала с концертом Бабкиной
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    Шнур дал обещание выступить в Омске после скандала с концертом Бабкиной

    10:24  7 Июля 2017
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    Шнур дал обещание выступить в Омске после скандала с концертом Бабкиной

    Москва, 7 июля. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров дал обещание приехать в Омск с концертом после скандала с выступлением Надежды Бабкиной на Дне города. Он написал об этом на своей странице в Instagram. 

    «Дорогие омичи, принимая во внимание ваш выбор, мы решили обязательно сделать концерт у вас в городе в следующем году, так как на этот год уже все даты расписаны. Спасибо. Мы с вами», — написал Шнур.

    Скандал в Омске разгорелся после того, как в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», где состоят почти 170 тысяч человек, прошел неофициальный опрос. Подписчикам предлагалось выбрать артиста или коллектив, которого они хотели бы видеть на Дне города. В итоге более 35% голосов набрала группировка «Ленинград», на втором месте Егор Крид, на третьем — группа «25/17».

     

    Надежда Бабкина в списке не значилось. Однако именно ее пригласили городские власти. Это вызвало волну недовольства. И не только среди простых жителей. Губернатор Омской области Виктор Назаров в своем Instagram не поддержал решение администрации.

    «Ничего не имею против концерта Надежды Бабкиной на День города в Омске. Но мнение молодых омичей тоже нужно уважать и принимать во внимание. Спасибо Сергею Шнурову за решение выступить в Омске в следующем году. При необходимости поможем с организацией. Жаль, что не в этом году, жаль, что не на День города», — написал Назаров.

     

    Автор: Кира Мирова
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