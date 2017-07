Шнур дал обещание выступить в Омске после скандала с концертом Бабкиной

В городе Омск прошло голосование. Выбирали артиста, который должен был выступить в день города. Выбрали "Ленинград". Но администрация естественно против. Дорогие омичи, принимая во внимание ваш выбор, мы решили обязательно сделать концерт у вас в городе в следующем году, так как на этот год уже все даты расписаны. Спасибо. Мы с вами! @leningrad_on

