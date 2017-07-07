«Норникель» сообщает о трех жертвах взрыва на шахте в Норильске

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Норильск, 7 июля. При ведении горно-проходческих работ шахтостроителями «Заполярной строительной компании» в шахте рудника «Заполярный» Заполярного филиала компании «Норникель» произошел взрыв. Как сообщает «Норильский никель», ЧП произошло утром 7 июля.

По предварительным данным, при проведении строительных работ взорвались пары газа метана. Три горняка, по предварительным данным, погибли на месте, еще несколько пострадали. В настоящее время эта информация уточняется.

На поверхность был эвакуирован весь персонал шахты. Всем пострадавшим оказывается первая медицинская помощь. На месте ЧП работают бригады горноспасателей.

По словам замдиректора Заполярного филиала по безопасности и охране труда Сергея Градюшко, ведутся все необходимые спасательные работы, выясняются причины происшествия.