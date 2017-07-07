Новым вице-премьером Крыма стал бывший мэр Судака

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Симферополь, 7 июля. Новым вице-премьером крымского правительства назначен глава городской администрации Судака Владимир Серов. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии крымского парламента в пятницу.

Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов согласовал ряд отставок и новых назначений как на республиканском, так и муниципальном уровнях. Так, от должности вице-премьера был освобожден Борис Зимин. Вместо него был назначен глава городской администрации Судака Владимир Серов.

«Согласовать назначение Серова Владимира Николаевича на должность заместителя председателя Совета министров республики Крым», — значится в решении парламента.

Уточняется, что Серов будет отвечать за вопросы ЖКХ, энергетики и транспорта. Серов пообещал принимать «выверенные и взвешенные» решения.