Визиты Путина и Абэ поддерживают отношения России и Японии в позитивном русле

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Токио, 7 июля. Визиты президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ поддерживают отношения стран в позитивном ключе, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида во время встречи с первым вице-премьером России Игорем Шуваловым.

Шувалов и Кисида готовят встречу лидеров двух стран в Японии. В пятницу у сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам состоялась встреча.

«Посредством визита президента России Путина в Японию в прошлом году и премьер-министра Абэ в Россию в этому году японско-российские отношения во всех сферах, в том числе политические, включая проблему заключения мирного договора, и в экономической сфере находятся в позитивном русле дальнейшего развития», — заметил глава внешнеполитического ведомства Японии.

Накануне стало известно, что Шувалов 7 июля вылетит в Японию для подготовки встречи Путина и Абэ.