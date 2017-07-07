Стала известна дата старта совместной миссии ЕС и России к Меркурию

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Париж, 7 июля. Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о полной готовности миссии BepiColombo и назвало окончательную дату запуска зонда к Меркурию.

Старт намечен на октябрь 2018 года. Это историческое событие произойдет в начале месяца, обещают в ЕКА. Причины, по которым были сорваны первоначальные планы на старт в 2014 году, устранены. Больше дата переноситься не будет, заверило журналистов агентство.

Как пишет «Инфореактор», зонд будет оснащен одиннадцатью приборами, которые помогут раскрыть тайны далекой планеты. Два из них изготовят российские специалисты. Ожидается, что расстояние между Землей и Меркурием зонд преодолеет за семь лет.