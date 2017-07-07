Пьяный мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 7 июля. Взрыв алкогольных паров произошел во время варки самогона в ночь на пятницу в квартире в Екатеринбурге. Хозяин не смог уследить за парами и попал в больницу с ожогами.

Хлопком в квартире выбило балконные и оконные рамы и повредило межквартирную стену. После взрыва в квартире, где помимо самогонщика находилась его жена, начался пожар. Женщина не пострадала, однако полицейские долго не могли приступить к работе из-за угрозы взрыва самого самогонного аппарата, находившегося под давлением. Позже устройство изъяли.

На Эльмаше ночью прогремел взрыв от самогонного аппарата. Ударной волной выбило окна:https://t.co/tE2g4KqRdu pic.twitter.com/gX9rccsddZ — Телекомпания ОТВ (@obltv) July 7, 2017

В ликвидации последствий случившегося принимали участие около 20 человек. Пострадавший, мужчина 1957 года рождения, получил ожоги 10% тела.

«Выпавшими оконными рамами возле дома поврежден автомобиль Киа. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили Ura.ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По словам местных жителей, хозяин самогонного аппарата в момент случившегося был пьян.