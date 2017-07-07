Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели ночные полеты в небе над Хабаровском
Происшествия
Пьяный мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Екатеринбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Екатеринбурге

    10:11  7 Июля 2017
    74

    Пьяный мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 7 июля. Взрыв алкогольных паров произошел во время варки самогона в ночь на пятницу в квартире в Екатеринбурге. Хозяин не смог уследить за парами и попал в больницу с ожогами.

    Хлопком в квартире выбило балконные и оконные рамы и повредило межквартирную стену. После взрыва в квартире, где помимо самогонщика находилась его жена, начался пожар. Женщина не пострадала, однако полицейские долго не могли приступить к работе из-за угрозы взрыва самого самогонного аппарата, находившегося под давлением. Позже устройство изъяли.

    В ликвидации последствий случившегося принимали участие около 20 человек. Пострадавший, мужчина 1957 года рождения, получил ожоги 10% тела.

    «Выпавшими оконными рамами возле дома поврежден автомобиль Киа. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили Ura.ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

    По словам местных жителей, хозяин самогонного аппарата в момент случившегося был пьян.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #взрыв #екатеринбург #самогон
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        «Норникель» сообщает о трех жертвах взрыва на шахте в Норильске

        10:14 7 Июля 2017 82
        Читать
        10:13
        Сегодня

        Новым вице-премьером Крыма стал бывший мэр Судака
        9:54
        Сегодня

        СК РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрела ВСУ мирных жителей Донбасса
        9:48
        Сегодня

        ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Легион»
        9:04
        Сегодня

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой
        8:24
        Сегодня

        Сезон дождей продолжается: в Москве в пятницу сыро и холодно

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017 893

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1333

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2504

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2076

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9226
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Взрыв произошел на шахте в Норильске, четверо горняков не выходят на связь

        Взрыв произошел на шахте в Норильске, четверо горняков не выходят на связь

        9:54   7 Июля 2017
        126
        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04   7 Июля 2017
        893
        Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность

        Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность

        6:17   7 Июля 2017
        1528
        США не будут возражать против Асада и военной полиции России в Сирии

        США не будут возражать против Асада и военной полиции России в Сирии

        4:58   7 Июля 2017
        875