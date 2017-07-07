Взрыв произошел на шахте в Норильске, четверо горняков не выходят на связь

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Москва, 7 июля. На шахте «Заполярная» в Норильске произошел сильный хлопок.

Как стало известно ФАН, на глубине 493 метров произошел хлопок метана. К настоящему времени было эвакуировано 137 рабочих, еще четверо не выходят на связь, ведется их поиск. За медпомощью обратились три человека, сейчас их осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации.

На месте происшествия работают горноспасатели и представители экстренных служб.

Напомним, 23 июня в республике Коми при выполнении работ на участке шахты «Интинская» произошло обрушение породы. В результате погиб горняк, травмы различной степени тяжести получили два шахтера.