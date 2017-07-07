Демонстранты атаковали полицейский участок в Гамбурге

В Избранное

Берлин, 7 июля. Десятки демонстрантов совершили нападение на полицейский участок в немецком Гамбурге. Соответствующая информация приводится в Twitter местных правоохранителей.

Согласно приведенным данным, нападению подвергся офис полицейских в районе Альтона. В этой же части города демонстранты подожгли несколько автомобилей.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.

⚠️ Das #BPOL-Revier in #Altona wird von Gewalttätern angegriffen. Meiden Sie diesen Bereich. Distanzieren Sie sich von Chaoten #G20HAM17 *mm — Bundespolizei Nord (@bpol_nord) July 7, 2017

Напомним, накануне у здания правительства Украины в Киеве между ветеранами МВД, требующими перерасчета пенсий, и украинскими полицейскими произошла потасовка.