Демонстранты атаковали полицейский участок в Гамбурге
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Берлин, 7 июля. Десятки демонстрантов совершили нападение на полицейский участок в немецком Гамбурге. Соответствующая информация приводится в Twitter местных правоохранителей.
Согласно приведенным данным, нападению подвергся офис полицейских в районе Альтона. В этой же части города демонстранты подожгли несколько автомобилей.
Другие подробности случившегося пока не приводятся.
Напомним, накануне у здания правительства Украины в Киеве между ветеранами МВД, требующими перерасчета пенсий, и украинскими полицейскими произошла потасовка.