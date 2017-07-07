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СК РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрела ВСУ мирных жителей Донбасса
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    СК РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрела ВСУ мирных жителей Донбасса

    9:54  7 Июля 2017
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    СК РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрела ВСУ мирных жителей Донбасса

    Москва, 7 июля. Следственный комитет Российской Федерации возбудил два уголовных дела по факту обстрелов гражданского населения в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

    Дела возбуждены по фактам обстрелов 23 и 28 июня. 

    «Военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины… выполнили заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произведя артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Старомихайловке и городе Стаханове», — говорится в сообщении СК РФ. 

    В результате обстрелов погиб мирный житель, был ранен ребенок, повреждены несколько жилых домов. Как отмечают в СК, мотивами солдат ВСУ были политическая и идеологическая ненависть, вызванная нежеланием жителей Донбасса признать законность киевской власти. 

    В СКР продолжают отслеживать преступления, которые совершаются в отношении мирного населения Донбасса, и устанавливать всех причастных. 

    В СК напоминают, что в соответствии со ст.12 УК РФ, иностранные граждане, совершившие преступления за пределами РФ и не осужденные в иностранном государстве, подлежат наказанию по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором России. 

    Автор: Владимир Багров
    #всу #донбасс #ск рф
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