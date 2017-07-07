ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Легион»

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Москва, 7 июля. Центробанк РФ отозвал лицензию у московского банка «Легион».

«Приказом Банка России от 7 июля 2017 года №ОД-1891 с 07 июля 2017 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный коммерческий банк «Легион» (акционерное общество) АКБ «Легион» (АО)», — приводит сообщение ЦБ «Вечерняя Москва».

По данным регулятора, банк уклонялся от исполнения требований об адекватной оценке кредитных рисков. Полная утрата капитала была выявлена при создании резервов на возможные потери. Финансовое положение банка еще больше ухудшилось после пропажи из кассы крупных материальных ценностей.

Как сообщает портал «Дни.ру», «Легион» занимал 157 место в банковской системе РФ по величине активов. Банк был участником в системе страхования вкладов.