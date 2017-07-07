Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели ночные полеты в небе над Хабаровском
Происшествия
Студент Волховского колледжа скончался в Ленобласти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Студент Волховского колледжа скончался в Ленобласти

    9:23  7 Июля 2017
    162

    Студент Волховского колледжа скончался в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 7 июля. Трагедия произошла в деревне Торошковичи Ленинградской области. В собственном доме обнаружен труп 17-летнего молодого человека.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, он являлся студентом первого курса Волховского алюминиевого колледжа. Прибывшие на место следователи не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.

    Пока не ясно, отчего скончался студент. На это вопрос должны ответить судмедэксперты. Тело молодого человека отправлено в морг. 

    Автор: Кира Мирова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        «Норникель» сообщает о трех жертвах взрыва на шахте в Норильске

        10:14 7 Июля 2017 91
        Читать
        10:13
        Сегодня

        Новым вице-премьером Крыма стал бывший мэр Судака
        9:54
        Сегодня

        СК РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрела ВСУ мирных жителей Донбасса
        9:48
        Сегодня

        ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Легион»
        9:04
        Сегодня

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой
        8:24
        Сегодня

        Сезон дождей продолжается: в Москве в пятницу сыро и холодно

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017 930

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1333

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2504

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2076

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9226
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Взрыв произошел на шахте в Норильске, четверо горняков не выходят на связь

        Взрыв произошел на шахте в Норильске, четверо горняков не выходят на связь

        9:54   7 Июля 2017
        128
        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04   7 Июля 2017
        912
        Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность

        Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность

        6:17   7 Июля 2017
        1541
        США не будут возражать против Асада и военной полиции России в Сирии

        США не будут возражать против Асада и военной полиции России в Сирии

        4:58   7 Июля 2017
        880