Студент Волховского колледжа скончался в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 7 июля. Трагедия произошла в деревне Торошковичи Ленинградской области. В собственном доме обнаружен труп 17-летнего молодого человека.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, он являлся студентом первого курса Волховского алюминиевого колледжа. Прибывшие на место следователи не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.

Пока не ясно, отчего скончался студент. На это вопрос должны ответить судмедэксперты. Тело молодого человека отправлено в морг.