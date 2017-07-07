СМИ сообщили об отставке генерала 12-го управления Минобороны РФ

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Москва, 7 июля. Генерал-лейтенант Юрий Сыч, начальник 12-го главного управления Минобороны России, освобожден от должности.

Об уходе генерала в отставку сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Отставка состоялась по просьбе самого генерала, который сослался на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен заместитель Сыча — генерал-майор Игорь Колесников. Не исключено, что он может остаться в должности на постоянной основе.

Генерал Сыч за время службы показал себя как эффективный руководитель, который смог наладить бесперебойную работу 12-го ГУМО. За время нахождения генерала в должности на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьезного ЧП.

12-е главное управление Минобороны несет ответственность за безопасность объектов хранения ядерного оружия.