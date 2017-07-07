Донбасс: 19 населенных пунктов ДНР попали под обстрел ВСУ
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Донецк, 7 июля. Военнослужащие украинской армии обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки. Как сообщает оперативное командование ДНР, ВСУ 33 раза нарушили режим прекращения огня.
Согласно приведенным данным, украинские военные применили минометы, артиллерию, танки, гранатометы и стрелковое оружие.
«В результате обстрелов в Петровском районе Донецка по улице Лукьяненко, 22 сгорела беседка, по Мамина–Сибиряка, 4 повреждено остекление, кровля», — отметили в командовании.
Напомним, ранее стало известно, что киевские силовики в течение последних 24 часов четыре раза нарушили «режим тишины», обстреливая территории Луганской народной республики.