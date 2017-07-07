Новороссия сегодня: ВСУ бесчинствуют под Луганском, Донбасс не вернется на Украину

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Донбасс, 7 июля. ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК) — не авторитеты для Украины. Пьяные солдаты ВСУ терроризируют мирных жителей. Донбасс не вернется в состав Украины. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная сводка

В ДНР и ЛНР отмечают: за минувшие сутки киевские силовики выпустили по территориям 19 населенных пунктов республик до 150 снарядов и мин различного калибра. Режим перемирия со стороны ВСУ был нарушен 33 раза.

Луганские власти заявили о готовности к отводу сил и средств у Станицы Луганской. В то же время народная милиция республики зафиксировала новую переброску тяжелой техники ВСУ к линии разграничения в количестве 20 единиц.

Разведка ДНР предупредила жителей Мариуполя о подготовке теракта со стороны СБУ: в нем украинские спецслужбы потом обвинят Россию. Цель силовиков — молодежь, которая примет участие в фестивале на одном из городских пляжей с 7 по 9 июля.

Киев игнорирует ООН

На представителей Украины в Минске не подействовали даже данные, представленные ООН и МККК — об этом заявили в ЛНР. Киев продолжает полностью игнорировать значительную часть запросов по пленным из республики. Власти Украины отказываются подтверждать даже факт того, что эти лица удерживаются силовиками. При этом не учитываются сведения, которые предоставляют международные организации — включая как раз МККК и управление по правам человека ООН.

Четыре солдата и «жигуленок»

Четверо пьяных боевиков ВСУ накануне ворвались во двор мирного жителя в селе Крымское, подконтрольное Киеву. Как сообщили луганские правоохранители, незваные гости интересовались водкой и самогоном. Когда хозяин отказал им в алкоголе, солдаты забрали у него автомобиль — старенький «жигуленок». Уже потом мужчина разыскал свою машину — она оказалась разбитой, с неработающей коробкой передач. Местные полицейские на заявление потерпевшего ответили, что это не их дело.

Донбасс не вернется

Накануне ветеран АТО и бывший военный разведчик Андрей Рымарук в интервью одному из украинских СМИ заявил, что Украина не готова принять обратно «оккупированную» часть Донбасса. По его мнению, ДНР и ЛНР слишком долго пребывают не под контролем Киева, а СБУ не справится с ситуацией после предполагаемого «освобождения» региона. У местного населения будут проблемы с «реинтеграцией».

Украинскому руководству следовало бы прислушаться к мнению своих «героев»: все-таки они знакомы с ситуацией изнутри. Ранее многие киевские эксперты и политологи заявляли о неотвратимости потери Донбасса. Но украинское руководство лишь усиливает воинствующую риторику и добавляет вооружение в Донбассе.

Как украинцы чествуют «героев»

Показательный во всех отношениях случай произошел в Ровно, что в Западной Украине. Бывший каратель Нацгвардии Андрей Усач в свое время «оборонял» луганский аэропорт от «оккупантов», потерял конечность и получил увечья лица, оставшись полным инвалидом. В начале июня группа молодых людей в Ровно жестоко избила «воина света» после высказанного им в адрес молодежи поучительного замечания.

Прошел месяц. Волонтеры, лечившие Усача, забили тревогу. Оказалось, что местные правоохранители закрыли глаза на инцидент — виновные до сих пор не наказаны. Боец был трижды предан своей страной и людьми, которых он «защищал». Первый раз — когда государство отказалось его лечить после полученных травм, второй — когда получил «благодарность» от молодежи в Ровно и третий — от ровненских полицейских, которые «забили» на факт избиения.

При чем тут Новороссия?

«Генпрокуратура России требует заблокировать сайт, поддерживающий Новороссию», — с такими заголовками вышли некоторые «уважаемые» украинские СМИ. У свидомой аудитории данная новость могла вызвать крайне приятные патриотические чувства: Россия по всем фронтам «зачищает» ополченцев Донбасса и в очередной раз «закрывает проект «Новороссия». Конечно же, все это благодаря давлению западных государств и беспрецедентному успеху Порошенко и украинской дипломатии.

Обращаемся к официальному ресурсу российского ведомства: «Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлен в Роскомнадзор пакет из шести требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам экстремистского и террористического характера. Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

Заметили хоть один намек на Новороссию?