Уфологи обвинили NASA в сговоре с лунными пришельцами 

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Вашингтон, 7 июля. Уфологи уверены, что специалистам NASA давно известны многие тайны космоса, которые они тщательно скрывают от простых жителей Земли. Одна из них — существование внеземных цивилизаций.

Якобы пришельцы построили военную станцию на Луне и продолжают возводить новые объекты, что сотрудникам американского космического агентства хорошо известно. Однако предавать гласности эти факты они не торопятся.

Уфологи утверждают, что обладают доказательствами, подтверждающими факт наличия лунного города, построенного инопланетянами. В NASA не стали комментировать эти обвинения, пишут СМИ.