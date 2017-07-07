Петербурженка зарезала мать во время ссоры

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Санкт-Петербург, 7 июля. Женщина зарезала собственную мать во время ссоры в Петербурге.

Как стало известно ФАН, накануне около 5.10 в своей квартире по улице Генерала Симоняка безработная гражданка 1985 года рождения после конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, ножом нанесла проникающее колото-резаное ранение шеи своей матери 1960 года рождения. Подозреваемая была задержана на месте происшествия.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.