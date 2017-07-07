Пенсионер в Ленобласти выстрелил знакомой в голову из охотничьего ружья

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Санкт-Петербург, 7 июля. В Ленобласти пенсионер во время ссоры выстрелил своей знакомой в голову из ружья.

Трагедия произошла накануне около шести часов вечера на станции Слудицы. Пенсионер 1949 г.р. в ходе внезапно возникшей ссоры выстрелил из охотничьего ружья в голову своей знакомой 1987 г.р. Мужчина пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали правоохранители.

Женщина госпитализирована. Врачи диагностировали у нее множественные ранения лица дробью. Тяжесть состояния оценивается как средняя.

Возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.3 ст.105 ч.1 УК РФ. Пенсионер задержан.