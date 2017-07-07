Сирия сегодня: США готовы оставить Асада, боевики ИГИЛ окружены в Ракке

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Сирия, 7 июля. Вашингтон готов согласиться с тем, что Асад остается на посту президента республики. В то же время Белый дом не может пояснить, чего хочет добиться в вопросе бесполетных зон. Боевиков ИГ* окружили в Ракке. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

США: Асад остается

По информации из открытых источников, администрация президента США Дональда Трампа готова согласиться с тем, что Башар Асад должен остаться президентом Сирии. Более того, Вашингтон вроде как не возражает против появления в Сирии российской военной полиции и создания в стране зон безопасности, которые ранее предлагала Москва.

Словом, доброта США не знает границ. Но в чем подвох? Эксперты полагают, что Белый дом решил идти на такие уступки, чтобы не позволить группировке «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) вернуть контроль над значительной частью территории Сирии. Без России такую задачу не решить.

Переговоры о ключевых решениях в Сирии начались между Москвой и Вашингтоном не вчера — они идут на протяжении нескольких месяцев. Разработкой повестки занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Именно он раскрывал журналистам информацию, что Владимир Путин и Трамп на встрече в Гамбурге обсудят ситуацию в республике. Именно Сирия будет главной темой беседы на саммите G-20 уже сегодня.

Что имел в виду Тиллерсон?

Перед встречей двух президентов подготовка идет полным ходом. Накануне Москва запросила у Вашингтона информацию о заявлениях Тиллерсона по бесполетным зонам в Сирии. Ответ пока не получен.

Тиллерсон важно заявил, что США изучают возможность создания механизма по бесполетным зонам вместе с Россией, а также подчеркнул, что Штаты были бы не против сообща наблюдать за соблюдением перемирия и доставлять гуманитарную помощь в Сирии.

«Это было заготовленное выступление Тиллерсона, но мы не были предупреждены о такой реакции на наши соображения к встрече в Гамбурге. Интересно, какие бесполетные зоны подразумевал госсекретарь, ведь никогда о них речи не шло», — рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом роль хорошего полицейского, согласного пойти на любой компромисс с Россией, США чередуют с заявлениями в стиле «будем и дальше оказывать давление на Москву и просить ее делать в Сирии еще больше». Но встреча в Гамбурге покажет, кто кого попросит. Или заставит.

Белый дом предупрежден

Иноязычные СМИ вспоминают обстановку перед переговорами Путина и Трампа. На фоне того, как власти США то и дело угрожали Сирии, росло число звонков между Москвой и Вашингтоном. В Кремле не нашли подтверждений применения Дамаском химического оружия и осудили односторонний ракетный удар США по республике. Вероятно, нет доказательств и у Белого дома: там ссылаются на некие данные разведки, которые напоминают похожие события, происходившие ранее.

Путин уже предупредил Трампа: любая новая агрессия США в Сирии вызовет ответные меры России. В Москве больше не рассматривают США в качестве союзника в войне с ИГИЛ*. Это может вызвать отмену координации на президентском и более низких уровнях, передислоцирование современных самолетов для операции в Сирии, а также приведение систем С-400 в полную боевую готовность.

Ракка окружена

Если верить силам международной коалиции, то Ракка скоро падет. По информации формирования «Демократические силы Сирии» (SDF), они окружили позиции боевиков ИГИЛ в городе. И наступают сразу с четырех сторон. Более того, боевые действия развиваются так успешно, что SDF начали подготовку по формированию частей — они будут обеспечивать безопасность в городе после того, как оттуда будут выбиты боевики ИГ. Фактически это будет местная полиция, подчиняющаяся местным же законам.

Но если же делить слова вооруженной коалиции надвое или даже на большее число частей, то операция по освобождению Ракки продолжается почти месяц. Ключевые сражения продолжаются. Причем особенно интенсивные — в восточной части столицы. Там радикальные исламисты снова применили свою любимую тактику — атаку смертника. В результате погибли 12 курдских бойцов, был потерян район Хишам Абдулмали, который ранее оказался отбит у ИГ. При этом боевики также понесли потери в живой силе и технике. По сообщениям СМИ, были ликвидированы 29 радикалов и два «джихад-мобиля» ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.