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Безработный петербуржец развращал свою пятилетнюю дочь
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    Безработный петербуржец развращал свою пятилетнюю дочь

    9:25  7 Июля 2017
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    Безработный петербуржец развращал свою пятилетнюю дочь

    Санкт-Петербург, 7 июля. Безработный мужчина развращал свою пятилетнюю дочь в квартире дома на Новоалександровской улице в Петербурге.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, с заявлением в полицию обратилась жена извращенца, также безработная. По ее словам, вечером 5 июля мужчина совершил развратные действия в отношении своей дочери.

    По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п.б УК РФ, мужчину задержали.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #ребенок #петербуржец #развращение
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