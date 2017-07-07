Мужчина и женщина погибли, выпав с балкона 24-го этажа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 июля. Мужчина и женщина выпали с балкона 24-го этажа в Петербурге. От полученных травм они скончались.

Как стало известно ФАН, накануне в 8.20 у дома №10 по проспекту Народного Ополчения после падения с переходного балкона на 24-м этаже были обнаружены тела мужчины 1973 года и женщины 1970 г. р. Они направлены в морг для установления причины смерти.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее агентство Ura.ru сообщало, что в Тюмени женщина выжила, упав с высоты шестого этажа.