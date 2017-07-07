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Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой
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    Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

    9:04  7 Июля 2017  /обновлено: 9:27  07 Июля 2017
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    Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

    Киев, 7 июля. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) провел опрос жителей украинской столицы, попросив их выбрать между Степаном Бандерой и ЕС. 

    Вопрос звучал так: Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина не вступит в Евросоюз с Бандерой. Что вы в таком случае выберете: ЕС или Бандеру?

    Опрос проводился прямо на улицах Киева, при этом три четверти опрошенных отказались говорить на камеру, заявляя, что опасаются последующего преследования за свои ответы. 

    Из тех прохожих, что согласились отвечать на камеру, сторонников и противников ЕС и Бандеры оказалось примерно поровну.

    ФАН приводит дословную расшифровку ответов киевлян и видеозапись опроса.

    Олег

    - Думаю, что нужно идти в Евросоюз, не канонизировать Бандеру. Всегда нужно искать компромисс, потому что с одной стороны у нас Россия, с другой стороны Евросоюз, и мы сами видим, что из этого вышло.

    Сергей Сергеевич:

    - Выбор чего? Вместо поляков я должен что-нибудь выбрать? Я не понимаю, как Украина может вообще считаться там с какими-то басурманами, это украинский выбор, хочет она или не хочет куда-то там вступать. Поляки там чего-то хотят или англичане хотят или итальянцы с французами, какая нам разница, я не понимаю такой постановки вопроса. Хочет Украина - пускай вступает. Если не хочет народ куда-то вступать, в это говно, то значит не хочет.
    - Но мы же на Евромайдане хотели вступить в ЕС
    - Вы, может, хотели, а я не хотел. Честно говоря, и мои все близкие, друзья и все родственники не хотели ничего такого.

    Игорь, юрист:

     - Я думаю, это будет зависеть не только от позиции Польши. А что касается вопроса, то я думаю, что нам необходимо самим не  смотреть на позицию Европы, на мнения других стран, чтобы они не решали, кого нам считать героями. Я лично считаю, что эти люди боролись за свободную Украину и мы имеем право их чествовать как нам хочется. История в любом случае не бывает только черная или белая, все где-то посередине. Т.е. конечно и Бандера и Шухевич не святые, это понятно, но давайте не забывать про операцию «Висла», про то, как расстреляли украинских граждан на территории Польши и т.д. Тут однозначного решения проблемы не может быть, но я полагаю, что мы обязаны своих героев не забывать. Если будет такой вопрос или ЕС или поддержка наших героев, я думаю, что мы без ЕС прекрасно проживем.

    Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

    Юрий:

    - Честно говоря, я в политике не сильно разбираюсь, я не думаю, что будет такой вопрос. А вообще я думаю, лучше вступать в Евросоюз.

    Алексей:

    - Я думаю, что в любом случае это не быстрая перспектива, поэтому тут даже обсуждать нечего. Я считаю, что нужно все в диалоге делать, в диалоге все можно решить, не бывает такого что только черное или белое, всегда можно найти что-то посередине.

    Виктор

    - Я за Евросоюз. Я не такой поклонник Бандеры, чтобы отрекаться от того к чему мы так долго шли, ради того чтобы просто поклониться истории.

    Полицейский:

    - Мне нельзя комментировать политические вопросы.

    Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

    Даниил:

     - Конечно, я выбираю ЕС.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что «Украина не вступит в Евросоюз с Бандерой». В интервью изданию wSieci он сообщил, что Польша испытывает серьезные сложности в сфере экономического сотрудничества с Украиной, но хуже того — государства по-разному смотрят на совместную историю. «С Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо», — отметил министр.

    В ответ украинские политики заявили, что высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского «являются недружественными, несвоевременными и вредными для отношений между Польшей и Украиной».

    Автор: Степан Коцаба специально для ФАН Киев
    #киев
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