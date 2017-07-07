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Путину доложили о регионах, где сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками
Россия
Путину доложили о регионах, где сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками
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    Путину доложили о регионах, где сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками

    8:58  7 Июля 2017
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    Путину доложили о регионах, где сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками

    Москва, 07 июля. Глава МЧС РФ доложил Владимиру Путину об обстановке в регионах, где сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, особый противопожарный режим введен в 41 субъекте Федерации, наиболее сложная обстановка остается в Якутии и Бурятии, а также в Иркутской области и  Забайкальском крае.

    «На местах организована деятельность органов управления и группировки сил РСЧС, работает тяжелая авиация федеральных органов исполнительной власти, все наземные группировки сил федеральных структур и субъектов РФ», — подчеркнул министр.

    Путину доложили о регионах, где сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками

    Что касается последствий проливных дождей, то в течение последних трех суток на территории регионов, подвергшихся атаке циклонов,  частично разрушены кровли жилых домов и социальной инфраструктуры

    «Подтоплены придворовые участки, участки автодорог, нарушено энергоснабжение и деятельность социальной инфраструктуры. Была своевременно развернута группировка сил», — рассказал президенту Пучков.

    По словам главы МЧС, на контроле находятся около 80 населенных пунктов, где живут более 40 тысяч человек. Путин отдельно поинтересовался о ситуации в Ульяновской области, на что получил ответ, что обстановка там стабилизируется.

    Путину доложили о регионах, где сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками

    Автор: Константин Терехов
    #владимир путин #россия #мчс #владимир пучков #пожары #паводок
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