Путину доложили о регионах, где сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками

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Москва, 07 июля. Глава МЧС РФ доложил Владимиру Путину об обстановке в регионах, где сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами.

Как сообщает пресс-служба Кремля, особый противопожарный режим введен в 41 субъекте Федерации, наиболее сложная обстановка остается в Якутии и Бурятии, а также в Иркутской области и Забайкальском крае.

«На местах организована деятельность органов управления и группировки сил РСЧС, работает тяжелая авиация федеральных органов исполнительной власти, все наземные группировки сил федеральных структур и субъектов РФ», — подчеркнул министр.

Что касается последствий проливных дождей, то в течение последних трех суток на территории регионов, подвергшихся атаке циклонов, частично разрушены кровли жилых домов и социальной инфраструктуры

«Подтоплены придворовые участки, участки автодорог, нарушено энергоснабжение и деятельность социальной инфраструктуры. Была своевременно развернута группировка сил», — рассказал президенту Пучков.

По словам главы МЧС, на контроле находятся около 80 населенных пунктов, где живут более 40 тысяч человек. Путин отдельно поинтересовался о ситуации в Ульяновской области, на что получил ответ, что обстановка там стабилизируется.