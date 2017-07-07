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«Лаборатория Касперского»: Атаки нового вируса на Android пользователей не зафиксированы
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    «Лаборатория Касперского»: Атаки нового вируса на Android пользователей не зафиксированы

    8:56  7 Июля 2017
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    «Лаборатория Касперского»: Атаки нового вируса на Android пользователей не зафиксированы

    Москва, 7 июля. Новый вирус, атакующий устройства, работающие на операционной системе Android, пока не посягал на пользователей «Лаборатории Касперского». Об этом сообщил антивирусный эксперт компании Виктор Чебышев. По его словам, ни одной атаки не зафиксировано. 

    «Мы пока не видели ни одной попытки атаки этого троянца на наших пользователей», — цитирует его ТАСС.

    «Лаборатория Касперского»: Атаки нового вируса на Android пользователей не зафиксированы

    Напомним, накануне появилась информация о новом вирусе, который крадет деньги у пользователей СМС-банкинга. На телефон приходит ММS-сообщение, в нем ссылка, при переходе по ней происходит заражение устройства. Об этом владельцев гаджетов предупреждала компания Group-IB  

    Автор: Кира Мирова
    #чебышев
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