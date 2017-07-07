Путин призвал губернаторов приложить все усилия для ликвидации ущерба от лесных пожаров

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Ново-Огарево, 7 июля. Президент России Владимир Путин поручил губернаторам пострадавших от лесных пожаров и паводков регионов приложить максимум усилий для ликвидации последствий.

Глава государства накануне поздно вечером встретился с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. Путин отметил, что ранее затрагивал тему ликвидации последствий стихии непосредственно с руководителями регионов, однако сейчас ему хотелось бы услышать доклад и от Пучкова.

«Хотел бы от вас услышать доклад, что сейчас у нас происходит в этих субъектах Федерации, как Вы оцениваете эту ситуацию, как работает МЧС и каково взаимодействие с региональными, местными властями. Как людям помощь оказывается? Как это организовано?» — спросил Путин.

Ранее Путин по телефону заслушал доклады главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и президента Татарстана Рустама Минниханова. Президент поручил им приложить все усилия для ликвидации последствий разгула стихии.