Штормовое предупреждение объявили в Приамурье на 10-11 июля
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Благовещенск, 07 июля. В Амурской области в начале будущей недели кардинально изменится погода, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, в понедельник и вторник в регионе во время прохождения циклона усилится ветер до 22 метров в секунду, ожидаются ливни и грозы.
«Ухудшение погодных условий может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера. Очень сильные дожди, ливни, грозы могут вызвать повышение уровней воды на малых река», — говорится в сообщении спасательного ведомства.