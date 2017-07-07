Штормовое предупреждение объявили в Приамурье на 10-11 июля

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Благовещенск, 07 июля. В Амурской области в начале будущей недели кардинально изменится погода, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, в понедельник и вторник в регионе во время прохождения циклона усилится ветер до 22 метров в секунду, ожидаются ливни и грозы.