Пассажир летевшего из США самолета попытался проникнуть в кабину пилота, ранив троих

В Избранное

Вашингтон, 7 июля. Самолет, летевший из Сиэтла в Пекин, вынужден был вернуться в США из-за буйного пассажира.

Когда борт уже находился в воздухе, он вскочил со своего кресла и попытался прорваться в кабину пилота. При этом дебошир ранил трех человек. Общими усилиями его скрутили.

Из-за случившегося борт повернул обратно. Как сообщают американские СМИ, теперь нарушителем спокойствия занимается полиция, а пострадавшие — два пассажира и член экипажа — переданы врачам.

Инцидент произошел на самолете авиакомпании Delta Аir Lines. Чуть позже борт вылетел в пункт назначения.