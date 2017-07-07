Сезон дождей продолжается: в Москве в пятницу сыро и холодно

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Москва, 07 июля. В столице России в пятницу сохранится дождливая и холодная погода.

Как сообщают «Известия», в предвыходной день в московском регионе столбики термометра не превысят отметок в 15–16 градусов. Кроме того, москвичам и гостям столицы не следует забывать про зонтики.

«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь», — предупредили в Гидрометцентре России. При этом высокая вероятность осадков сохранится в ночь на субботу, при этом температура опустится до +10 …+12 градусов.