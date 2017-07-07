Ковры, бутылки, двери и немного асфальта: из чего же сделаны наши дороги

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Москва, 07 июля. Больше полугода участники проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» оценивали состояние российских дорог: проводили рейды в регионах страны, общались с чиновниками и местными жителями. Параллельно активисты коллекционировали экзотические способы ремонта, которые попали на фотографии официальных властей и автомобилистов. В борьбу против бездорожья идут самые неожиданный стройматериалы: ковры, бутылки, двери, предметы мебели. Некоторые идеи гениального на выдумки русского народа, пожалуй, стоило бы запатентовать. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

В Казани на ул. Мазита Гафури местным жителям пришлось прикрыть люк на дороге и яму вокруг него белой деревянной дверью – так на проезжей части образовался таинственный портал в неизвестный мир. Участники дорожного рейда ОНФ решили на примере этого стройматериала проверить работу портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан «Народный контроль» и сообщили о проблеме на дороге. По словам активистов, в течение дня на опасное место действительно выехала бригада и начала залатывать дыру более традиционными методами.

В Ульяновске тоже применяют дорожный ремонт мебелью: здесь посреди бездорожья на ул. Карла Маркса активисты обнаружили одинокий стул с цветочным сиденьем. Как выяснилось, это и не стул вовсе, а дорожный знак нового формата: им начальник управления городского хозяйства города решил обозначить место прорыва сетей. Через пару часов после обращения ОНФ в городские службы рабочие с лопатами яму заровняла, а стул унесли. Возможно, на другую улицу…

Потрясающее ноу-хау в технологиях ремонта дорог обнаружилось во время инспекции в Волгограде. Здесь автомобилисты, которым надоели ямы и ухабы на ул. Фадеева, застелили их… домашними коврами. Вот, где пригодилось бабушкино наследство! «Если бы это были ковры-самолеты, то над такими дорогами можно было бы пролетать без ущерба для автомобильной подвески. Но пока текстиль не летает, зато на улице стало уютно, по-домашнему», – шутят в ОНФ. Кстати, похожий прием применили в прошлом году в Челябинске: там в одну из ям на ул. Мологвардейцев автомобилисты заботливо уложили матрас. Следующая инспекция 24 июля проверит, по-прежнему на этой улице царит домашний уют или власти все-таки начали ремонтировать ямы по классическим технологиям.

В Самаре местные жители, скорее всего, будут против общероссийской программы по ликвидации свалок: мусор им пригодится, чтобы… чинить дороги. На ул. Губанова активистам пришлось пробираться по слоям старых покрышек, листов гудрона, бутылкам и веткам – так автомобилисты своими силами попытались справиться с бездорожьем. На вопросы представителей ОНФ замруководителя муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» заявил, что улица Губанова и не дорога вовсе, а значит, содержать и ремонтировать на ней нечего. Видимо, люди для чиновника – и не горожане вовсе…

Мурманск тоже «порадовал» экспонатом в коллекцию способов «ремонта дорог по-русски». Активисты ОНФ заподозрили неладное, когда не смогли увидеть в городе ни одной чистой машины. Оказалось, дороги здесь ремонтируют грязью, и мы не шутим: на фотографии видно, как можно легко погрузить руку в дорожное покрытие по основание фаланг пальцев. Местный чиновник, ответственный за развитие городского хозяйства, сослался представителям ОНФ на «специфику региона». По его словам, ремонт ям по классической технологии в Мурманске не работает – отрицательные температуры не позволяют укладывать асфальтовые смеси, а использовать современные технологии слишком дорого. Зато грязь – дешево, да и недостатка в ней нет.

После мурманских технологий XXI века вы точно готовы к новостям из Чувашской Республике, где в городе Новочебоксарск на Промышленной ул. Местные жители рассказали инспекторам ОНФ, что в дорожный ремонт активно внедрены биотехнологии. Помимо куч колотого кирпича вдоль обочин, здесь используют отходы с очистных сооружений. Говорят, хорошо держит покрытие, особенно, когда подморозит… Правда, весной начинаются некоторые специфические проблемы.

Напомним, Общероссийский Народный фронт составляет вместе с россиянами «Карту убитых дорог», с которой постепенно начинают считаться чиновники на местах. Только в Санкт-Петербурге автомобилисты оставили 206 заявок на срочный ремонт дорог. Итоги проекта Народный фронт подведет в конце года.